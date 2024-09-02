Дочь Папанова высказалась о съемках новой "Бриллиантовой руки"

Знаменитость обратилась к создателям картины

Телеканал ТНТ решил снять собственный ремейк знаменитой советской комедии "Бриллиантовая рука" на современный лад. Главные роли в картине достались Алексею Воробьеву и Тимуру Батрутдинову. В ней будут отсылки к известным мемам и текущим реалиям, поскольку прятат в гипсе будут предметы, провезенные по параллельному импорту.

О съемках фильма высказалась дочь Анатолия Папанова, сыгравшего в оригинале Лелика, Елена. Она не считает, что к инициативе нужно относиться плохо. По словам актрисы, пересъемка "Бриллиантовой руки" говорит о том, что картина Леонида Гайдая была сделана на века.

"Я желаю создателям этого фильма, чтобы вторая версия была не хуже первой", – сказала она.

Ранее режиссер Сарик Андреасян заявлял, что старые киноленты нужно переснимать на новый лад, чтобы молодое поколение могло на понятном языке знакомиться с легендарным творчеством. Любители оригинала, говорит он, и без того будут пересматривать эти фильмы.

Ожидается, что новая "Бриллиантовая рука" выйдет на экраны в новогодние каникулы.