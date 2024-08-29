Кинокритик назвал "дурным вкусом" сериал про Байдена в России

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Кинокритик Роман Григорьев не оценил идею телеканала ТНТ снять юмористический сериал про приключения Джо Байдена в России. По его словам, высмеивать что-либо нужно тонко, а в данной ситуации будут попросту издеваться над пожилым человеком. Даже если он является президентом страны и своими поступками невольно вызывает улыбку.
"Можно высмеять американцев как-то более юмористически тонко, чем вот делать из православного нашего Дюжева старика-американца Байдена. Мне кажется, дурной вкус какой-то вообще во всем этом", – считает эксперт.
По его словам, до конца непонятно, какая аудитория для проекта является ключевой. Григорьев не исключил, что на ТНТ могли провести опрос среди зрителей и выяснить их запрос на определенный контент. Но в любом случае съемки сериала с подобной идеей он считает неправильным шагом.
По сценарию, американский президент во время визита в Россию теряет паспорт и не может вернуться назад. Ему приходится учиться жить в другой стране и идти преподавателем английского языка в школу.
Проблема наблюдается в нескольких регионах
Президент не стал пускать в ход эмоции, а действовал с холодной головой