Кинокритик назвал "дурным вкусом" сериал про Байдена в России

По его словам, не стоит высмеивать пожилых людей, даже если они президенты чей-то страны

Кинокритик Роман Григорьев не оценил идею телеканала ТНТ снять юмористический сериал про приключения Джо Байдена в России. По его словам, высмеивать что-либо нужно тонко, а в данной ситуации будут попросту издеваться над пожилым человеком. Даже если он является президентом страны и своими поступками невольно вызывает улыбку.

"Можно высмеять американцев как-то более юмористически тонко, чем вот делать из православного нашего Дюжева старика-американца Байдена. Мне кажется, дурной вкус какой-то вообще во всем этом", – считает эксперт.

По его словам, до конца непонятно, какая аудитория для проекта является ключевой. Григорьев не исключил, что на ТНТ могли провести опрос среди зрителей и выяснить их запрос на определенный контент. Но в любом случае съемки сериала с подобной идеей он считает неправильным шагом.

По сценарию, американский президент во время визита в Россию теряет паспорт и не может вернуться назад. Ему приходится учиться жить в другой стране и идти преподавателем английского языка в школу.