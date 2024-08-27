На роль Байдена в приключенческом сериале утвердили Дмитрия Дюжева

В России нашли идеальную кандидатуру на роль Байдена: известная личность
Джо Байден. Кадр: YouTube
Президента отправили в незабываемое путешествие

В нашей стране решили снять юмористический сериал о приключениях американского лидера Джо Байдена в России. На роль первого лица США утвердили известного российского артиста Дмитрия Дюжева. Он станет главной персоной в съемках нового телесериала Евгения Невского "Гудбай".

Кинолента в юмористическом жанре повествует о поездке главы вашингтонской администрации в нашу страну. По сюжету политик решает инкогнито отправиться в Россию, чтобы лично разобраться, почему западные санкционные ограничения не дают результатов, ради которых были введены.

Однако уже в первый день своего пребывания в России американский лидер теряет все документы. В попытках найти путь домой он находит нового друга и начинает работать учителем английского языка. Положение дел стремительно усложняется, и политику предстоит столкнуться с множеством неожиданных ситуаций, прежде чем вернуться на родину.

Сюжет сериала обещает быть насыщенным комедийными моментами и забавными ситуациями, многие уже предвкушают необычное киноприключение.

К слову, в недавнем заявлении главы США Джо Байдена всплыла подозрительная деталь. В последнее время каждый шаг американского президента подвергается очень пристальному и тщательному анализу со стороны публики и экспертов.

Источник: Газера.ру ✓ Надежный источник
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