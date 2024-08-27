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В нашей стране решили снять юмористический сериал о приключениях американского лидера Джо Байдена в России. На роль первого лица США утвердили известного российского артиста Дмитрия Дюжева. Он станет главной персоной в съемках нового телесериала Евгения Невского "Гудбай".
Кинолента в юмористическом жанре повествует о поездке главы вашингтонской администрации в нашу страну. По сюжету политик решает инкогнито отправиться в Россию, чтобы лично разобраться, почему западные санкционные ограничения не дают результатов, ради которых были введены.
Однако уже в первый день своего пребывания в России американский лидер теряет все документы. В попытках найти путь домой он находит нового друга и начинает работать учителем английского языка. Положение дел стремительно усложняется, и политику предстоит столкнуться с множеством неожиданных ситуаций, прежде чем вернуться на родину.
Сюжет сериала обещает быть насыщенным комедийными моментами и забавными ситуациями, многие уже предвкушают необычное киноприключение.
К слову, в недавнем заявлении главы США Джо Байдена всплыла подозрительная деталь. В последнее время каждый шаг американского президента подвергается очень пристальному и тщательному анализу со стороны публики и экспертов.
Они опасаются, что риск эскалации с каждым разом становится выше