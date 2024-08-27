Президента отправили в незабываемое путешествие

В нашей стране решили снять юмористический сериал о приключениях американского лидера Джо Байдена в России. На роль первого лица США утвердили известного российского артиста Дмитрия Дюжева. Он станет главной персоной в съемках нового телесериала Евгения Невского "Гудбай".



Кинолента в юмористическом жанре повествует о поездке главы вашингтонской администрации в нашу страну. По сюжету политик решает инкогнито отправиться в Россию, чтобы лично разобраться, почему западные санкционные ограничения не дают результатов, ради которых были введены.

Однако уже в первый день своего пребывания в России американский лидер теряет все документы. В попытках найти путь домой он находит нового друга и начинает работать учителем английского языка. Положение дел стремительно усложняется, и политику предстоит столкнуться с множеством неожиданных ситуаций, прежде чем вернуться на родину.

Сюжет сериала обещает быть насыщенным комедийными моментами и забавными ситуациями, многие уже предвкушают необычное киноприключение.

К слову, в недавнем заявлении главы США Джо Байдена всплыла подозрительная деталь. В последнее время каждый шаг американского президента подвергается очень пристальному и тщательному анализу со стороны публики и экспертов.