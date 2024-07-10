Легенда сериала "Друзья" показала голое тело на откровенном фото

Фигура пожилой знаменитости поражает изяществом

Западные и отечественные знаменитости демонстрируют невероятную склонность к публичным раздеваниям. Именитых представительниц прекрасной половины человечества хлебом не корми, дай оголиться. Разумеется, это обстоятельство весьма радует любителей горячего контента. На этот раз фурор в социальных сетях произвела знаменитая американская артистка из легендарного телесериала "Друзья".



Корни Кокс уже отметила шестидесятилетие, однако сохраняет роскошную подтянутую фигуру. В полюбившемся россиянам сериале она сыграла Монику Геллер. Благодаря смелости звезды поклонники телепроекта получили возможность увидеть, как должна была выглядеть их любимая героиня на седьмом десятке без одежды.

Кортни Кокс сфотографировалась в одном белье. Стройные длинные ноги, тонкую линию талии и высокую грудь подчеркнула стильная классическая комбинация. Артистка всегда отличалась особым чувством юмора, поэтому разбавила откровенную фотографию забавным нюансом – она предстала перед публикой с нанесенной на лицо косметической маской.

К слову, раннее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография певицы Анны Седоковой.