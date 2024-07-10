Легенда сериала "Друзья" показала голое тело на откровенном фото

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Западные и отечественные знаменитости демонстрируют невероятную склонность к публичным раздеваниям. Именитых представительниц прекрасной половины человечества хлебом не корми, дай оголиться. Разумеется, это обстоятельство весьма радует любителей горячего контента. На этот раз фурор в социальных сетях произвела знаменитая американская артистка из легендарного телесериала "Друзья".
Корни Кокс уже отметила шестидесятилетие, однако сохраняет роскошную подтянутую фигуру. В полюбившемся россиянам сериале она сыграла Монику Геллер. Благодаря смелости звезды поклонники телепроекта получили возможность увидеть, как должна была выглядеть их любимая героиня на седьмом десятке без одежды.
Кортни Кокс сфотографировалась в одном белье. Стройные длинные ноги, тонкую линию талии и высокую грудь подчеркнула стильная классическая комбинация. Артистка всегда отличалась особым чувством юмора, поэтому разбавила откровенную фотографию забавным нюансом – она предстала перед публикой с нанесенной на лицо косметической маской.
К слову, раннее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография певицы Анны Седоковой.
Артистку трогает только определенный "вид" горя
Западные страны слишком много взяли на себя