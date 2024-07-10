Легенда сериала "Друзья" показала голое тело на откровенном фото

Легенда сериала "Друзья" показала голое тело на откровенном фото
Сериал "Друзья". Кадр: YouTube
Фигура пожилой знаменитости поражает изяществом

Западные и отечественные знаменитости демонстрируют невероятную склонность к публичным раздеваниям. Именитых представительниц прекрасной половины человечества хлебом не корми, дай оголиться. Разумеется, это обстоятельство весьма радует любителей горячего контента. На этот раз фурор в социальных сетях произвела знаменитая американская артистка из легендарного телесериала "Друзья".

Корни Кокс уже отметила шестидесятилетие, однако сохраняет роскошную подтянутую фигуру. В полюбившемся россиянам сериале она сыграла Монику Геллер. Благодаря смелости звезды поклонники телепроекта получили возможность увидеть, как должна была выглядеть их любимая героиня на седьмом десятке без одежды.

Кортни Кокс сфотографировалась в одном белье. Стройные длинные ноги, тонкую линию талии и высокую грудь подчеркнула стильная классическая комбинация. Артистка всегда отличалась особым чувством юмора, поэтому разбавила откровенную фотографию забавным нюансом – она предстала перед публикой с нанесенной на лицо косметической маской.

Фото: соцсети

К слову, раннее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография певицы Анны Седоковой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Пугачева сделала гневное заявление об ударе по детской больнице в Киеве

Артистку трогает только определенный "вид" горя

В США указали на глупый промах НАТО: "Сыграет на руку России"

Западные страны слишком много взяли на себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей