Ночной кошмар: к орущему как резаному Панайотову пришлось вызывать МЧС

Александр Панайотов - похорошевший и постройневший - приехал на конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, который проходит при поддержке "Аэрофлота". А накануне отъезда из Москвы с артистом случилось ЧП.

"Ко мне домой ночью залетела летучая мышь, – поделился исполнитель в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Моя жена, да и я сам были в шоке. Мы орали как резанные! Пришлось даже вызывать МЧС. Но спасатели не приехали..."

Панайотов не знает, как эта летучая мышь оказалась в его квартире. "Она забилась в игрушки нашей собаки, – рассказал Александр. – А когда взлетела, то очень нас перепугала!"

Битва с мышью длилась несколько часов. Но никто не решался брать незваную маленькую ночную гостью в руки. "У меня вообще фобия на насекомых и мышей, – пояснил певец. – Поэтому жена нашла охранника по подъезду, он пришел, я ему заплатил, и он эту летучую мышь поймал".

Все, к счастью, закончилось благополучно. Хироптеролог, который занимается изучением рукокрылых млекопитающих, пояснил "Дни.ру", что летучие мыши не нападают на людей. Однако если попытаться взять животное в руки, то оно, как любая дикая особь, попытается человека укусить, что случается из-за инстинкта самосохранения. И в итоге не исключено заражение бешенством летучих мышей.