Тина Канделаки выложила откровенное фото топлес

Тина Канделаки выложила откровенное фото топлес
Тина Канделаки. Фото: АГН "Москва"
Телеведущая внимательно следит за фигурой

Цветущий внешний вид играет огромное значение для представительниц прекрасной половины человечества. Женщины готовы на любые лишения для того, чтобы оставаться красивыми и сексуальными. Например, популярная телеведущая Тина Канделаки постоянно занимается спортом, соблюдает строгие диеты и часто посещает косметолога. 

Все это позволяет журналистке выглядеть значительно моложе своего возраста. Звезда уверено двигается к полувековому юбилею, но может дать фору многим молодым красоткам. На этот раз Тина Канделаки поразила публику смелой фотографией топлес. 

48-летняя знаменитость выложила горячий кадр, который был заснят во время косметических процедур. Канделаки сбросила нижнее белье и покрыла свое тело и лицо специальным составом. Звезда не постеснялась предстать перед поклонниками в таком откровенном виде. 

Фото: соцсети

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали смелую фотографию Ксении Собчак – телеведущая продемонстрировала публике голое тело в необычном платье.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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