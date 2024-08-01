Тина Канделаки выложила откровенное фото топлес

Телеведущая внимательно следит за фигурой

Цветущий внешний вид играет огромное значение для представительниц прекрасной половины человечества. Женщины готовы на любые лишения для того, чтобы оставаться красивыми и сексуальными. Например, популярная телеведущая Тина Канделаки постоянно занимается спортом, соблюдает строгие диеты и часто посещает косметолога.



Все это позволяет журналистке выглядеть значительно моложе своего возраста. Звезда уверено двигается к полувековому юбилею, но может дать фору многим молодым красоткам. На этот раз Тина Канделаки поразила публику смелой фотографией топлес.

48-летняя знаменитость выложила горячий кадр, который был заснят во время косметических процедур. Канделаки сбросила нижнее белье и покрыла свое тело и лицо специальным составом. Звезда не постеснялась предстать перед поклонниками в таком откровенном виде.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали смелую фотографию Ксении Собчак – телеведущая продемонстрировала публике голое тело в необычном платье.