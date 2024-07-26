Родня заявила о нежелании хоронить в могиле Мордюковой ее сестру

Вокруг могилы Мордюковой вспыхнули грязные разборки
Нонна Мордюкова. Кадр: YouTube
Вопросы возникли после смерти родственницы

Легендарная советская актриса Нонна Мордюкова покинула этот мир 16 лет назад, но и спустя годы вокруг ее персоны возникают скандальные разборки. На этот раз предметом грязных разбирательств стала могила знаменитости.

Склоки начались после смерти родной сестры актрисы Татьяны Мордюковой. Появились вопросы касательно того, можно ли подхоронить усопшую к именитой родственнице. С жестким заявлением по этому поводу выступила адвокат семьи артистки Юлия Вербицкая-Линник. Она подчеркнула, что в подобного рода совместном пребывании в одной могиле нет никакой необходимости.

Дело в том, что Татьяна была одной из сестер Мордюковой, однако близких отношений между родственницами никогда не было. Адвокат заметила, что умершей не стоит занимать место рядом со звездой советского кино, учитывая, что при жизни родственницы особо не общались.

"Мы должны с уважением относиться к усопшим. Уверена, что Татьяна Мордюкова имеет полное право упокоиться в своей собственной могиле, без всякого "подзахоранивания" к не самым близким родственникам", – подчеркнула Юлия.

Адвокат напомнила, что рядом с актрисой покоится ее сын Владимир Тихонов, наследник того самого легендарного "Штирлица" Вячеслава Тихонова. Родня Владимира тоже против захоронения праха Татьяны в семейном месте упокоения.

К слову, ранее стало известно, как Нонна Мордюкова разлюбила Андрея Миронова за минуту.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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