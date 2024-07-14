Никто не замечал: этот киноляп в "Служебном романе" нашли недавно

Никто не замечал: этот киноляп в "Служебном романе" нашли недавно
Кадр "Служебный роман", 1977 год
Оплошность увидели в одной из важнейших сцен

В последнее время пытливые зрители стали чаще находить ляпы в знаменитых советских кинолентах – этому помогло развитие технологий, которое позволяет поставить все на паузу или перемотать. Например, недавно обнаружилась одна оплошность в киноленте "Служебный роман" Эльдара Рязанова.

В сцене, когда Людмила Прокофьевна вызывает к себе в кабинет секретаршу Верочку в надежде научиться азам женственности, героиня Лии Ахеджаковой демонстрирует красный маникюр. Это же можно заметить и в последующих сценах.

Кадр "Служебный роман", 1977 год

Далее по сценарию в кабинет врывается комиссия по инвентаризации, откуда Людмила и Верочка уходят в актовый зал. Там неожиданно красный лак с ногтей секретарши куда-то исчезает.

Кадр "Служебный роман", 1977 год

Зрители заметили этот киноляп на 1 часле и 12 минутах от начала картины. Раньше на эту особенность никто не обращал пристального внимания.

Источник: РБК

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