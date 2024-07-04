Певец Иван Дорн объяснил отказ приезжать на Украину страхом мобилизации

Известный певец рассказал о страхе перед мобилизацией
Иван Дорн. Кадр: YouTube.com
Знаменитость не хочет воевать за свою страну

Украинский певец Иван Дорн, который 2022 года проживает за границей, высказался о возвращении на родину. Своими мыслями на эту тему он поделился на интервью во время приезда в Казахстан.

Дорн говорит, что сейчас нет сложности в том, чтобы снова попасть на Украину.

"Но вернуться будет сложнее, когда вы мальчик от 18 до 60 лет", – признался он в своем страхе перед мобилизацией.

При этом знаменитость говорит, что, несмотря на продолжительную работу в России, себя он везде позиционирует как украинского артиста. Также он старается публично поддерживать Украину своим творчеством.

До известных событий Иван Дорн проживал в Киеве. Сейчас, по слухам, артист находится в Германии – за это его нередко критикуют украинские граждане, которые дополнительно припоминают певцу тесное сотрудничество с Россией.

В конце прошлого года Дорн попал в скандал из-за русскоязычной песни. Он выпустил новый альбом с такой композицией, хотя до этого обещал поклонникам петь исключительно на украинском.

Источник: YouTube

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