Актер Огурцов рассказал об отказе Нагиева ехать в ДНР и ЛНР

Теперь артиста считают нерукопожатным

Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов считает, что Дмитрий Нагиев решил вернуться на российские экраны из-за выгодного финансового предложения. По его словам, знаменитость заинтересован только в одном – больших гонорарах.

Огурцов уверяет, что Нагиева можно купить, если предложить внушительную сумму. Актер уверен, что его коллега давно продался "дьяволу-молчуну".

"Самый опасный человек – тот, который не высказывает своего мнения. Я бы никогда не пошёл с ним в разведку", – говорит он.

Знаменитость вспомнил, как еще в 2015 году предлагал Нагиеву поехать в Сирию, чтобы поддержать наших солдат. Тогда его первым вопросом было сколько ему за это заплатят. Аналогичное он спросил незадолго до 2022 года, когда Дмитрия позвали с гуманитарным визитом в ДНР и ЛНР.

После этого, заявляет Огурцов, он ни за что не стал бы пожимать руку Нагиеву. И у него вызывает недоумение, почему руководители федеральных каналов продолжают звать артиста в свои проекты.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев вернется на российские экраны в сериале "Злые люди", где сыграет дворянина Евдокима Нефедьева. Вместе с ним в проекте принимают участие Ян Цапник, Роман Мадянов, Петр Рыков, Олег Гаас, Артем Ткаченко и другие артисты.