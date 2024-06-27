Актер Огурцов рассказал об отказе Нагиева ехать в ДНР и ЛНР

Стало известно об отказе Нагиева ехать в ДНР и ЛНР
Дмитрий Нагиев. Фото: АГН "Москва"
Теперь артиста считают нерукопожатным

Заслуженный артист РФ Алексей Огурцов считает, что Дмитрий Нагиев решил вернуться на российские экраны из-за выгодного финансового предложения. По его словам, знаменитость заинтересован только в одном – больших гонорарах. 

Огурцов уверяет, что Нагиева можно купить, если предложить внушительную сумму. Актер уверен, что его коллега давно продался "дьяволу-молчуну". 

"Самый опасный человек – тот, который не высказывает своего мнения. Я бы никогда не пошёл с ним в разведку", – говорит он.

Знаменитость вспомнил, как еще в 2015 году предлагал Нагиеву поехать в Сирию, чтобы поддержать наших солдат. Тогда его первым вопросом было сколько ему за это заплатят. Аналогичное он спросил незадолго до 2022 года, когда Дмитрия позвали с гуманитарным визитом в ДНР и ЛНР.

После этого, заявляет Огурцов, он ни за что не стал бы пожимать руку Нагиеву. И у него вызывает недоумение, почему руководители федеральных каналов продолжают звать артиста в свои проекты.

Ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев вернется на российские экраны в сериале "Злые люди", где сыграет дворянина Евдокима Нефедьева. Вместе с ним в проекте принимают участие Ян Цапник, Роман Мадянов, Петр Рыков, Олег Гаас, Артем Ткаченко и другие артисты.

Источник: Абзац
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