Стало известно о работе Дмитрия Нагиева в Дубае

Всплыли подробности жизни Нагиева за границей
Дмитрий Нагиев. Фото: Зыков Кирилл, АГН "Москва"
Артист покинул Россию

После известных событий зимы 2022 года многие российские знаменитости решили покинуть родную страну и продолжили строить жизнь за границей. Вопросы в этой сфере появились и к любимцу публики Дмитрию Нагиеву. Артист решил обойтись без громких политических заявлений, однако часто публиковал невнятные и сомнительные посты о том, как "все в мире ужасно". Как бы там ни было, жить в России актер больше не хочет. Он давно и плотно обосновался в Дубае. Теперь стало известно, как артисту живется на чужбине.

Оказалось, талантливый актер сумел найти для себя работу по профессии и в Объединенных Арабских Эмиратах. Там Нагиев ведет курсы для людей, которые хотели бы попробовать себя в актерской стезе. Отмечается, что наставник и учитель в лице Нагиева пользуется огромной популярностью – многие мечтают попасть на курс к маститому артисту. Нагиев учит своих "студентов" импровизации, управлению эмоциями, уверенности на сцене и перед камерой.

Как рассказал известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, обучение у Нагиева стоит совсем недешево, всем желающим придется выложить сумму в 4 тысячи евро. Отар добавил, что Дмитрий также периодически уезжает и снимается "в рекламе за 17 миллионов долларов". Телеведущий подчеркнул, что жизнь Нагиева складывается прекрасным образом, он живет на широкую ногу и пользуется огромной популярностью за границей.

К слову, ранее была раскрыта неприятная правда о Дмитрии Нагиеве.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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