Звезда с самыми идеальными ягодицами выложила фото в прозрачном платье

Звезда с самыми идеальными ягодицами выложила фото в прозрачном платье
Фото: www.unsplash.com
Красотка произвела фурор

Любители горячего контента могут без труда удовлетворить свои потребности благодаря социальным сетям. Знаменитости из разных стран мира регулярно выкладывают в интернет откровенные фотографии. На этот раз в Сети активно обсуждают новую фотографию телезвезды Майи Джамы, которая считается знаменитостью с самыми идеальными ягодицами.

29-летняя красотка поделилась яркими кадрами с бекстейджа очередной бьюти-съемки. Наряд Майи выше всяких похвал – знаменитость позирует в прозрачном платье, отделанном кружевами. Упругая грудь девушки смело выглядывает из откровенного декольте, что привело в восторг мужскую часть ее аудитории.

Фото: соцсети

Поклонники рады полюбоваться на фигуру обладательницы идеальных ягодиц. Этот статус модели присвоил глава лондонской клиники косметической и пластической хирургии Риккардо Фрати. Стоит отметить, что при оценке звездных ягодиц врач руководствовался не личными предпочтениями, а правилом золотого сечения и разделил параметры талии модели на параметры ее бедер. Фигура Майи оказалась идеалом.

Фото: соцсети

К слову, ранее большой ажиотаж в социальных сетях произвела откровенная фотография актрисы Анастасии Самбурской.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Принято окончательное решение об аресте Шойгу и Герасимова

Однако вердикт не имеет юридической силы в России

В России объяснили неожиданный шаг Макрона по Украине

Вокруг лидера сгущаются тучи

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей