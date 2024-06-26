Звезда с самыми идеальными ягодицами выложила фото в прозрачном платье

Красотка произвела фурор

Любители горячего контента могут без труда удовлетворить свои потребности благодаря социальным сетям. Знаменитости из разных стран мира регулярно выкладывают в интернет откровенные фотографии. На этот раз в Сети активно обсуждают новую фотографию телезвезды Майи Джамы, которая считается знаменитостью с самыми идеальными ягодицами.



29-летняя красотка поделилась яркими кадрами с бекстейджа очередной бьюти-съемки. Наряд Майи выше всяких похвал – знаменитость позирует в прозрачном платье, отделанном кружевами. Упругая грудь девушки смело выглядывает из откровенного декольте, что привело в восторг мужскую часть ее аудитории.

Поклонники рады полюбоваться на фигуру обладательницы идеальных ягодиц. Этот статус модели присвоил глава лондонской клиники косметической и пластической хирургии Риккардо Фрати. Стоит отметить, что при оценке звездных ягодиц врач руководствовался не личными предпочтениями, а правилом золотого сечения и разделил параметры талии модели на параметры ее бедер. Фигура Майи оказалась идеалом.

К слову, ранее большой ажиотаж в социальных сетях произвела откровенная фотография актрисы Анастасии Самбурской.