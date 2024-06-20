Отец Фриске не может отойти после оживления дочери на МУЗ-ТВ

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На премии МУЗ-ТВ решили отдать честь покойной Жанне Фриске, которой в этом году могло исполниться 50 лет. Для этого на сцене воссоединился коллектив группы "Блестящие", а с помощью нейросетей изображение артистки оживили на огромном баннере. Увиденное нанесло серьезный удар отцу певицы Владимиру, который не может оправиться от потрясения до сих пор.
По словам мужчины, о не знал о планах организаторов песенного конкурса, просто пришел посмотреть на дочь Наталью, которую пригласили спеть вместе с коллективом. Когда на сцене развернули изображение Жанны Фриске, он попросту впал в ступор.
"С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки", – поделился он.
Поначалу Владимир испытал на этот счет довольно смешанные эмоции, он не мог отойти от шока. Но немного остыв, понял, что ничего плохого не произошло, и был рад, что его дочери отдали такую честь.
После случившегося он позвонил продюсеру "Блестящих" и спросил, почему его не предупредили об особенностях номера. Андрей Шлыков указал, что родственникам артистки хотели сделать сюрприз.
"От таких сюрпризов можно и кондратий хватить", – заключил Владимир.
Ранее отец Фриске рассказал, что сотрудникам морга предлагали огромные деньги за фотографии обнаженного тела его дочери после смерти.
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