Отец Фриске не может отойти после оживления дочери на МУЗ-ТВ

Мужчине стало плохо после увиденного

На премии МУЗ-ТВ решили отдать честь покойной Жанне Фриске, которой в этом году могло исполниться 50 лет. Для этого на сцене воссоединился коллектив группы "Блестящие", а с помощью нейросетей изображение артистки оживили на огромном баннере. Увиденное нанесло серьезный удар отцу певицы Владимиру, который не может оправиться от потрясения до сих пор.

По словам мужчины, о не знал о планах организаторов песенного конкурса, просто пришел посмотреть на дочь Наталью, которую пригласили спеть вместе с коллективом. Когда на сцене развернули изображение Жанны Фриске, он попросту впал в ступор.

"С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки", – поделился он.

Поначалу Владимир испытал на этот счет довольно смешанные эмоции, он не мог отойти от шока. Но немного остыв, понял, что ничего плохого не произошло, и был рад, что его дочери отдали такую честь.

После случившегося он позвонил продюсеру "Блестящих" и спросил, почему его не предупредили об особенностях номера. Андрей Шлыков указал, что родственникам артистки хотели сделать сюрприз.

"От таких сюрпризов можно и кондратий хватить", – заключил Владимир.

Ранее отец Фриске рассказал, что сотрудникам морга предлагали огромные деньги за фотографии обнаженного тела его дочери после смерти.