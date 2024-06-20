Отец Фриске не может отойти после оживления дочери на МУЗ-ТВ

Отец Фриске не может отойти после оживления дочери на МУЗ-ТВ
Владимир Фриске. Фото: АГН "Москва"
Мужчине стало плохо после увиденного

На премии МУЗ-ТВ решили отдать честь покойной Жанне Фриске, которой в этом году могло исполниться 50 лет. Для этого на сцене воссоединился коллектив группы "Блестящие", а с помощью нейросетей изображение артистки оживили на огромном баннере. Увиденное нанесло серьезный удар отцу певицы Владимиру, который не может оправиться от потрясения до сих пор.

По словам мужчины, о не знал о планах организаторов песенного конкурса, просто пришел посмотреть на дочь Наталью, которую пригласили спеть вместе с коллективом. Когда на сцене развернули изображение Жанны Фриске, он попросту впал в ступор.

"С сердцем даже проблемы были, я стал задыхаться, мне воды принесли девочки", – поделился он.

Поначалу Владимир испытал на этот счет довольно смешанные эмоции, он не мог отойти от шока. Но немного остыв, понял, что ничего плохого не произошло, и был рад, что его дочери отдали такую честь.

После случившегося он позвонил продюсеру "Блестящих" и спросил, почему его не предупредили об особенностях номера. Андрей Шлыков указал, что родственникам артистки хотели сделать сюрприз.

"От таких сюрпризов можно и кондратий хватить", – заключил Владимир.

Ранее отец Фриске рассказал, что сотрудникам морга предлагали огромные деньги за фотографии обнаженного тела его дочери после смерти.

Источник: Woman.ru
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