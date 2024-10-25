Лерчек рассказала о других изменах Натана жене

Она уверяет, что стала жертвой любвеобильного артиста

Незадолго до своего задержания блогер Валерия Чекалина успела дать интервью, в котором прокомментировала роман с женатым репером Натаном. Она уверяет, что артист обманывал ее и использовал во время проекта.

Лерчек уверяет, что никакого интима во время "Звезды в джунглях" у них не было – все ограничилось откровенными поцелуями. В самом начале шоу, по ее словам, Натан не говорил о наличии жены, а после заявлял о проблемах в браке и скором разводе.

"По его поведению я понимала, что он ведет себя как свободный мужчина. И когда я поняла, что случилась, то я подошла и сказала ему, что мне искренне жаль твою жену", – говорит блогер.

Чекалина говорит, что не хотела быть втянута в подобные разборки. Она думала, что Натан действительно испытывает к ней симпатию. Позже до нее дошли слухи и о других девушках на проекте, к которым рэпер был неравнодушен, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ранее жена Натана Анастасия заявила, что рассталась с супругом еще за месяц до его отъезда на шоу. Однако многие не поверили в ее оправдания. В частности Алана Мамаева рассказала о регулярных звонках артиста домой, а Женя Кравцова указала, что Алишер обещал начать дружить семьями после окончания программы.