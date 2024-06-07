Вандалы сожгли могилу солиста группы "Сектор газа"

Жуткий инцидент произошел в Воронеже

Вопиющее происшествие случилось в Воронеже. Неустановленные лица сожгли могилу знаменитого российского певца Юрия Клинских. Покойный артист был солистом легендарного музыкального коллектива "Сектор газа". Широкой публике певец был известен под псевдонимом Юрий Хой.



Артист покинул этот мир почти четверть века назад – он умер в 2000-м году. Однако память о талантливом рок-исполнителе живет и поныне. Песни группы "Сектор газа" пользуются огромной популярностью у представителей разных поколений.

Юрий нашел свое последнее пристанище в Воронеже. Могила звезды не дает покоя неким злоумышленникам. Вандалы пришли на кладбище и сожгли надгробие артиста. Жуткие фотографии опубликованы в социальных сетях.

Как подчеркивают родственники Юрия Хоя, вандалы не в первый раз оскверняют последнее пристанище музыканта. Несколько лет назад дочь покойного жаловалась на то, что какие-то люди устраивают пляски на могиле ее отца.

К слову, ранее стало известно о смерти молодой российской певицы.