Вандалы сожгли могилу солиста группы "Сектор газа"

Вандалы сожгли могилу легендарного певца
Фото: www.unsplash.com
Жуткий инцидент произошел в Воронеже

Вопиющее происшествие случилось в Воронеже. Неустановленные лица сожгли могилу знаменитого российского певца Юрия Клинских. Покойный артист был солистом легендарного музыкального коллектива "Сектор газа". Широкой публике певец был известен под псевдонимом Юрий Хой.

Артист покинул этот мир почти четверть века назад – он умер в 2000-м году. Однако память о талантливом рок-исполнителе живет и поныне. Песни группы "Сектор газа" пользуются огромной популярностью у представителей разных поколений.

Юрий нашел свое последнее пристанище в Воронеже. Могила звезды не дает покоя неким злоумышленникам. Вандалы пришли на кладбище и сожгли надгробие артиста. Жуткие фотографии опубликованы в социальных сетях.

Как подчеркивают родственники Юрия Хоя, вандалы не в первый раз оскверняют последнее пристанище музыканта. Несколько лет назад дочь покойного жаловалась на то, что какие-то люди устраивают пляски на могиле ее отца.

К слову, ранее стало известно о смерти молодой российской певицы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

В Германии предложили новый план по Украине: "Предотвратить смерть"

Официальный Берлин наращивает напряжение

О массовом уничтожении французов на Украине заявил генерал Паломеро

Незалежную хотят наводнить западными инструкторами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей