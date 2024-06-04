Стало известно, как живет Рома Зверь после скандалов из-за Украины и алкоголя

Скандал из-за Украины и алкоголь: что случилось с Ромой Зверем
Рома Зверь. Кадр: YouTube
Солист группы "Звери" в свое время был очень популярен

Известный музыкальный коллектив "Звери" пользовался огромной популярностью в двухтысячных. Сейчас артисты продолжают активно выступать и дают концерты в разных городах России. Однако деятельность группы не обошлась без громких скандалов. Так, зимой 2022-го года музыканты выступили против действий российских властей на Украине, после чего попали в опалу.

Многие критиковали солиста коллектива Романа Билык. Поклонникам не понравилось, что любимый артист оказался в стане звезд, необремененных чувством патриотизма. "Зверям" даже запретили выступать на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году.

Впрочем, певец достаточно быстро одумался. Роман еще раз хорошенько оценил ситуацию и понял, что ошибался. Дабы загладить свою вину, певец отправился с концертами по городам Донбасса, публика приняла его на ура и быстро простила. Теперь музыкальный коллектив – желанный гость на крупных творческих мероприятиях. 24 августа группа выступит в "Лужниках" в Москве.

Что касается личной жизни Романа, он связал себя узами брака с известной моделью Мариной Королевой 20 лет назад – в 2004 году. В какой-то момент семья артиста чуть не распалась, причиной стала алкогольная зависимость Романа. Он мог сильно напиться и вместе с друзьями ввалиться домой. К счастью, со временем Билык справился с этой проблемой, пара до сих пор вместе.

К слову, ранее появилась информация о пьяной потасовке солиста "Зверей".

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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