Обозвавшая Новосибирск "Мухосранском" жена депутата объяснила свои слова

Жена депутата назвала российский город "Мухосранском" и угодила в скандал
Фото: unsplash.com
Женщина объяснила свои слова

Супруга депутата новосибирского горсовета Мария Тарасова сделала резкое заявление о родном городе – она назвала Новосибирск "Мухосранском" и угодила в скандал. Ее комментарий на личной странице быстро увидели жители города и он попал в прессу. Дополнительно ей напомнили, что ее сын давно учится во Франции, а это очень непатриотично.

Тарасова утверждает, что писала все на закрытой странице, и, видимо, кто-то из знакомых мог намеренно слить все в СМИ. Она признает, что действительно нелестно высказалась о Новосибирске, но сделала это на эмоциях. Все произошло после пробежки, когда женщина едва не задохнулась от пыли, когда город начали посыпать отсевом.

"Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже", – поделилась Мария.

Жена новосибирского депутата говорит, что и правда высказалась о городе резко, некрасиво и гневно, но не ожидала, что это вызовет такой резонанс.

Что касается ситуации с сыном, то Тарасова уверяет – мальчик сам поступил в университет, поскольку увлекается программированием. В НГУ он окончил факультет мехмата с красным дипломом и на общих основаниях поступил в учебное заведение во Франции. За ребенка она с мужем не платят ни копейки. Более того, там он параллельно нашел работу в сфере искусственного интеллекта и зарабатывает себе на жизнь.

Источник: NGS.RU

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