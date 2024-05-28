Россиянка прожила в Таиланде три месяца и поделилась впечатлениями

Она назвала главные плюсы и минусы страны

В последнее время Таиланд стал невероятно популярен у россиян. Некоторые рассматривают страну как отличное место для туризма и отдыха, а другие приезжают, чтобы остаться пожить настолько, насколько позволяют миграционные правила. Второй вариант выбрала для себя российская путешественница Александра и поделилась своими впечатлениями.

Минусов она выделила несколько. Это большое количество людей, которые наводнили курорты в последние годы. Из-за этого бывает сложно снять себе хорошее жилье – лучше договориться за несколько месяцев до планируемой поездки. Также туристка пожаловалась на высокие цены. Это касается стоимости аренды апартаментов, еды в ресторанах и даже продуктов в магазинах.

Александре понравился Бангкок, особенно шопинг в столице Таиланда. Хуакин оказался ее самым любимым курортом в стране – если бы она могла остановиться только в одном месте, то непременно бы выбрала его.

На Самуи, по ее словам, сейчас слишком много отдыхающих. На Пангане слишком мало цивилизации, Пхукет самый дорогой в плане аренды жилья. На Краби, утверждает девушка, лучшие пляжи в стране.

Спустя три месяца жизни в Таиланда ей очень понравилось, но она пресытилась местным колоритом. Александра отметила, что в стране всегда рады русским туристам, никто не суетится и не тревожится по пустякам.

"Поездка сюда – отличный выбор и для отпуска, и для зимовки. А вот для переезда на ПМЖ Таиланд точно подходит не всем", – подытожила она.