Лозе не понравился звонок пранкеров Андрею Макаревичу*

Музыкант обозначил свою позицию

Известный российский композитор Юрий Лоза скептически высказался о недавнем скандальном розыгрыше, главной звездой которого стал певец Андрей Макаревич*. Артисту позвонили от имени главы Украины, и Макаревич* признался, что готов поддерживать эту страну.



Лозе розыгрыш не пришелся по вкусу. Он подчеркнул, что такие люди, как Макаревич*, недостойны внимания и о них давно пора забыть. Артист считает, что с его бывшим другом и коллегой уже "все понятно", так что ждать каких-то других высказываний от Андрея нет смысла.

Юрий призвал поставить крест на сбежавшем из России артисте и перестать уделять ему внимание в местной прессе. По мнению композитора, лучше подвергнуть Макаревича* полному забвению, теперь он – гражданин Израиля и больше не интересен для российского зрителя.

*признан иностранным агентом в России