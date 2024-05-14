Обещавший пойти в армию после вечеринки Ивлеевой рэпер Vacio уехал из России

Обещавший пойти в армию после вечеринки Ивлеевой рэпер Vacio сбежал в США
Фото: www.unsplash.com
Приоритеты парня изменились

Самым громким скандалом прошлого года стал "голый вертеп", устроенный блогером Анастасией Ивлеевой. Одной из главных звезд вечеринки оказался молодой рэпер Vacio, явившийся на мероприятие полностью голым – лишь носок прикрывал причинное место артиста. После громких разбирательств музыкант решил проявить патриотические чувства и пообещал отправиться в зону СВО. Однако внезапно передумал.

Так, стало известно, что Vacio сумел сбежать на территорию Соединенных Штатов Америки. Николай Васильев (так по паспорту зовут скандального артиста) накануне должен был прийти в военкомат. Однако молодой человек туда не явился, так как спешно отбыл в США.

В окружении артиста объявили, что парень очень расстроился из-за низкого количества просмотров на его новом клипе. Такое положение дел навело рэпера на мысли о том, что на родине его разлюбили, а это значит, что и он не обязан любить Россию. Теперь Vacio решил попытать удачу в другой стране.

Фото: соцсети

Тем временем, главный организатор вечеринки – Анастасия Ивлеева продолжает усиленно каяться и выпрашивать прощение у страны и аудитории. Недавно она даже объявила, что успела побывать в Донбассе. Знаменитость рассказала, что случилось с ней после скандального вертепа.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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