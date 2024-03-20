Актриса Лола Глаудини вспомнила, как Джонни Депп оскорбил ее на съемках

"Конченная идиотка": Джонни Депп разнес коллегу во время съемок
Джонии Депп. Фото: DGP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Между артистами произошел скандал

Актриса Лола Глаудини, сыгравшая в фильме "Кокаин" в 2001 году, вспомнила о ссоре с Джонни Леппом. Она рассказала, как артист накричал на нее прямо во время съемок.

Лола утверждает, что режиссер посоветовал ей рассмеяться, когда Джонни закончит свою реплику. Мотор оказался неудачным, но она все же последовала совету – это вывело актера из себя. Депп подошел к ней максимально близко и, тыкая пальцем в лицо, разразился гневной тирадой.

"Кем ты тут себя возомнила? Кем, *** (черт возьми), ты себя возомнила? Заткнись, нафиг. Я здесь и пытаюсь, *** (черт возьми), произнести свои реплики, а ты отвлекаешь внимание. Ты конченная идиотка", – гневно признес он.

Глаудини вспомнила, что в тот момент единственное, что было в ее голове – это слова "только не плачь". После инцидента режиссер не подошел к ней и не обсудил произошедшее. Более того, коллеги по съемочной площадке не хотели с ней разговаривать, поскольку она была той, кто вывел Джонни Деппа из себя.

Позже артист сам подошел к ней, чтобы поговорить после случившегося. Он сказал, что сильно нервничал, изображая бостонский акцент, а смешки в студии стали последней каплей. Депп, по ее словам, принес "извинения без извинений" и убедился, что между ними все в норме.

Ранее стало известно, что Шакира предъявила бывшему мужу новые обвинения.

Источник: Daily Mail

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