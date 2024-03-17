Петренко признался в равнодушном отношении к сыновьям от Климовой

Актер предпочитает рассказывать о дочерях от новой жены

Игорь Петренко давно расстался с Екатериной Климовой, но супруги стараются нормально общаться ради двух общих сыновей. Однако, похоже, периодически у Климовой лопается терпение и она идет в суд. Так, в настоящее время актриса требует свыше девяти миллионов рублей алиментов, накопившихся в графе "долг" у экс-мужа.

Екатерина Климова растит четверых детей, двое из которых – от Игоря Петренко. Теперь, устав ждать, артистка обратилась в суд, и ее бывшему мужу придется общаться с приставами. Сам актер утверждает, что не прячется и согласен выплачивать долги по алиментами, как только наладится его финансовая ситуация. Уменьшить сумму выплат многодетный отец пытался через суд, мотивируя наличием еще трех дочерей от другой жены, но ему отказали.

С сыновьями любящий папа практически не общается. И дело даже не в том, что с их матерью они не ладят. Просто, по словам актера, мальчишки взрослеют и у них свои дела. А у отца свои. При этом про дочерей он говорит охотно и подробно, рассказывая об их совместном времяпрепровождении.

Про алименты на пресс-конференции в честь выхода фильма об адмирале Кузнецове Петренко обмолвился очень аккуратно, поскольку проблема не решена. Это не первый случай накопленных долгов. В 2022-м Петренко уже набрал шесть миллионов, но тогда выплатил их. И вот наросла новая сумма.

Как ни странно, с отцами дочерей у Екатерины Климовой до суда дело не доходит – видимо, их отцы выплачивают алименты без проблем.

Ранее мы писали, что недавно Игорь Петренко возмущался публикациями в прессе на тему его долгов по алиментам.



