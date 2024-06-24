KP: состояние Корчевникова ухудшилось

Перенесшему операцию на мозг Корчевникову резко стало хуже
Борис Корчевников. Кадр: YouTube.com
Знаменитость практически оглох

Борис Корчевников, которому девять лет назад провели операцию по удалению опухоли, полностью оглох. Ведущий сильно потерял в весе и теперь каждый день молит Бога, чтобы выздороветь, хотя шансов на это мало.

"Прошу об исцелении моих хворей, которые мне мешают работать, от которых очень дискомфортно", – признавался он в одном из интервью.

Корчевников говорит, что его слуховые навыки можно описать лишь одним словом – "тишина". Знаменитости помогает справляться с недугами только вера.

Ранее ведущий сильно поправился на фоне лечения. Ему было сложно ходить без помощи других людей, однако работать из-за своего состояния он не перестает. Борис уверен, что воплотить все задумки ему помогает Бог. 

После перенесенной операции Корчевников говорил, что стал ощущать мир по-другому. Он очень чувствовал, как во время лечения за него молились близкие и друзья. 

Хирургическое вмешательство, как знаменитость вспоминал в интервью, прошло плохо. Обычно после такой процедуры люди встают на ноги в течение трех дней, но он пролежал три недели. Сейчас Борис уверен, что это испытание ему дали не просто так.

Ранее Корчевников рухнул в студии своей передачи перед гостем.

Источник: Комсомольская правда

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