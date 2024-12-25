Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
В семье Шукшиных произошла новая трагедия – мать маленького Марка, внука Марии Шукшиной и правнука Лидии Федосеевой-Шукшиной, скончалась от передозировки наркотиками. Фрейя Зильбер родила, когда была в отношениях с Марком Касаткиным, но парень отказался признавать мальчика. В итоге ребенка взяли на воспитание к бабушке и няне.
Произошедшее прокомментировала Лидия Федосеева-Шукшина. По ее словам, с покойной она знакома не была, однако очень соболезнует ее семье. Артистка полагает, что если бы у нее состоялось общение с девушкой, то непременно смогла бы ей помочь и наставить на путь истинный.
"Причина этой страшной трагедии в одном: нелюбовь", – уверена она.
Актриса указала, что готова оказать любую помощь Марии в воспитании мальчика, включая материальную, если это потребуется.
Ранее дочь Марии Шукшиной призналась, что в детском возрасте ее мать была настоящим тираном. Она требовала от нее больше, чем от братьев, а в случае неисполнения могла жестоко побить. Это оставило Анне Трегубенко большой след, из-за чего сейчас она практически не общается с артисткой.
Украинцы стали пушечным мясом для киевского режима