Бородина раскрыла детали сложного разговора с бывшей своего жениха

Брюнетка счастлива в новых отношениях

Известная теледива Ксения Бородина еще только летом этого года объявила о новом романе с блогером Николаем Сердюковым, а теперь уже готовится к свадьбе. В декабре возлюбленный встал перед ней на одно колено и сделал предложение. Недавно звезда раскрыла детали сложного разговора с бывшей возлюбленной своего жениха.

Сердюков, как и Бородина, имеет опыт неудачных семейных отношений. От предыдущего союза с блогером Алиной Акиловой у него есть дочь Николь. Ранее в Сети ходили слухи, что Ксения и Алина были подругами, но обе женщины это категорически опровергли.

При этом брюнетка рассказала что в определенном момент решила созвониться с бывшей своего возлюбленного. По словам Ксении, ее собеседница не выразила ни радости, ни огорчения, оставив неоднозначное впечатление. В целом, девушка так и не поняла, что думает ее предшественница.

Любопытно, что бывшая поставила отцу своего ребенка условие: не знакомить дочь с телеведущей. Она, вероятно, опасалась, что эти отношения могут закончиться ничем хорошим, и старалась оградить ребенка от ненужных переживаний. Но Николай решил по-своему: он познакомил Николь с Ксенией, и теперь девочка прекрасно ладит как с телеведущей, так и с ее дочками от предыдущего брака. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Ксения Бородина продолжает делиться счастливыми моментами новых отношений в социальных сетях, а поклонники активно обсуждают ее будущую свадьбу, которая, по их мнению, станет одним из главных светских событий года.

К слову, ранее Бородина рассказала, как относится к ЭКО.