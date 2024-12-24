Михайлов рассказал о самом необычном подарке в жизни

Михайлов рассказал о самом необычном подарке в жизни
Стас Михайлов. Фото: President.gospmr.org/wikimedia.org
Оригинальный презент сильно удивил звезду

Популярный российский исполнитель Стас Михайлов рассказал о самом необычном подарке, который ему когда-либо дарили. Артист отметил, что за свою карьеру он получил множество интересных презентов, однако некоторые из них запомнились ему особенно сильно.

Кумир миллионов поделился, что одним из самых удивительных подарков стала икона Святого Вячеслава Чешского, который является его покровителем. Этот дар, по словам артиста, был для него значимым и символичным.

Однако больше всего эмоций у певца вызвала гитара, сделанная из конфет. Артист пояснил, что этот необычный подарок был подготовлен его фан-клубом с особой любовью. Он подчеркнул, что такая творческая идея произвела на него огромное впечатление.

Артист признался, что ценит любые проявления внимания со стороны поклонников, но такие креативные подарки всегда вызывают приятное удивление и радость.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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