Рэпер Natan объяснил измену жене с Лерчек

Рэпер Natan объяснил измену жене с Лерчек
Natan. Фото: соцсети
По его словам, он просто струсил решать трудности в отношениях с женой

Рэпер Алишер Мирзохонов, более известный по своему творческому псевдониму Natan, рассказал, почему решился на измену своей супруге с блогером Валерией Чекалиной. По его словам, это было связано с отсутствием секса в его семейной жизни.

Артист рассказал, что долгое время разочаровывал свою жену своим поведением, буквально разбивал ей сердце. Именно поэтому она перестала испытывать к нему какое-либо сексуальное влечение. При этом супруги оставались вместе, надеясь, что смогут сохранить брак ради ребенка.

Когда стало понятно, что их отношения находятся в тупике, Natan не смог найти в себе силы и честно обсудить с возлюбленной все проблемы и рассказать о своей нехватке внимания.

"Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: "Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим", – поделился рэпер.

Знаменитость указал, что так, как он, поступают только трусы. Но Алишер не теряет надежды сохранить семью и даже ходит вместе с женой к психологу, чтобы решить все сложности.

Ранее Natan признавался, что не против завести ребенка с Лерчек.

Источник: ВКонтакте

Рассекречен хитроумный план Киева на первый квартал 2025 года

Украина настойчиво продолжает усугублять конфликт

Стало известно о гневных жалобах Мишустина на Набиуллину

Многие в стране не одобряют действий главы ЦБ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей