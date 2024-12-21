Рэпер Natan объяснил измену жене с Лерчек

По его словам, он просто струсил решать трудности в отношениях с женой

Рэпер Алишер Мирзохонов, более известный по своему творческому псевдониму Natan, рассказал, почему решился на измену своей супруге с блогером Валерией Чекалиной. По его словам, это было связано с отсутствием секса в его семейной жизни.

Артист рассказал, что долгое время разочаровывал свою жену своим поведением, буквально разбивал ей сердце. Именно поэтому она перестала испытывать к нему какое-либо сексуальное влечение. При этом супруги оставались вместе, надеясь, что смогут сохранить брак ради ребенка.

Когда стало понятно, что их отношения находятся в тупике, Natan не смог найти в себе силы и честно обсудить с возлюбленной все проблемы и рассказать о своей нехватке внимания.

"Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: "Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим", – поделился рэпер.

Знаменитость указал, что так, как он, поступают только трусы. Но Алишер не теряет надежды сохранить семью и даже ходит вместе с женой к психологу, чтобы решить все сложности.

Ранее Natan признавался, что не против завести ребенка с Лерчек.