Волочкова ответила на скандальные обвинения Андреевой в пагубной привычке

Между звездами пробежала черная кошка

Знаменитая российская танцовщица Анастасия Волочкова ответила на критику со стороны ведущей Екатерины Андреевой, которая публично высказала свое мнение о балерине. Конфликт начался с публикации "вечно молодой" теледивы фото из бани, что сразу привлекло внимание пользователей, так как банные снимки давно ассоциируются с балериной. В комментариях кто-то даже сравнил двух дам, что вызвало недовольство телеведущей.

Она в ответе болтливым подписчикам заявила, что танцовщица "давно не в форме" и намекнула на ее возможные проблемы с алкоголем. Екатерина при этом подчеркнула, что сама находится "в абсолютном ресурсе". Эти слова вызвали бурное обсуждение, и звезда шпагатов решила не оставлять их без внимания.

Бывшая прима ведущих театров России отметила, что не удивлена такими заявлениями, ведь многие, по ее словам, любят обсуждать ее личность, даже не зная ее лично. Балерина заявила, что не придает значения негативным отзывам, но не упустила возможность подчеркнуть, что ей приятно оставаться в центре внимания. Также она добавила, что ее внешность превосходит тех, кто позволяет себе критику в ее адрес.

"А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток", – жестко осадила оппонентку артистка.

Этот обмен колкостями вызвал резонанс в Сети, как всегда бывает с именем Волочковой. Балерина дала понять, что не собирается менять свои привычки и стиль жизни под влиянием чужих слов, а такие обсуждения воспринимает как показатель собственной популярности.

К слову, ранее балерина рассказала о новом любовнике.