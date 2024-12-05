Хилькевич шокирована поступком няни ее дочери

"Шибануло": Хилькевич пришла в бешенство из-за поступка няни ее дочки
Анна Хилькевич. Фото: соцсети
Артистка и подумать не могла, что такое возможно

Популярная артистка Анна Хилькевич поделилась в социальных сетях неожиданной ситуацией, которая ее шокировала. Актриса рассказала, что приревновала крошечную дочку Оливию к няне после одного инцидента.

Взбешенная девушка объяснила, что вечером вся семья была на концерте старшей наследницы Анны-Марии, и домой они вернулись довольно поздно. Зайдя в комнату недавно появившейся на свет малышки, актриса увидела, что нянечка уснула вместе с ребенком в одной кровати. Это сильно удивило знаменитость и вызвало массу вопросов.

Актриса призналась, что ее реакция была эмоциональной. Она отметила, что такие ситуации должны обсуждаться с родителями заранее, и подчеркнула, что никогда раньше не слышала о практике совместного сна детей с няней.

"Меня как шибануло. Да, я ревнивая", – заявила рассерженная знаменитость.

Крошка Оливия родилась буквально несколько месяцев назад – 17 сентября 2024 года, и Анна старается уделять особое внимание ее воспитанию. Этот случай вызвал у актрисы злость, так как она считает, что такие моменты требуют особого подхода и согласования с родителями.

К слову, недавно Хилькевич показала живот после третьих родов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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