"Ад во всем": комик Бебуришвили пожалел живущих в Таиланде российских эмигрантов

"Ад во всем": звезда Comedy Club пожалел российских эмигрантов
Андрей Бебуришвили. Фото: Ivan 1104/wikimedia.org
Артист удивлен, что некоторые готовы жить в сомнительных условиях

Российский комик Андрей Бебуришвили, известный по выступлениям в Comedy Club, высказался о своей поездке в Таиланд, назвав место крайне неудобным для жизни. Артист настолько впечатлен азиатской страной в негативном смысле, что от души пожалел российских эмигрантов, которые решили там жить.

В разговоре с коллегой Сергеем Матросовым, который проживает в этом королевстве, комик заявил, что может описать азиатскую страну емкой фразой "ад во всем" и не понимает, как россияне могут эмигрировать туда. Он подчеркнул, что испытывает искреннее сочувствие к тем, кто вынужден обосноваться в этом регионе.

"Для меня эта страна – это ужас, я не знаю, как кто-то сюда эмигрировал, здесь же просто ад во всем", – заявил он.

Особое недовольство комик выразил в отношении дорожной ситуации. Он отметил, что манера вождения местных жителей пугает своей хаотичностью. Также артист упомянул знаменитую тайскую кухню, которая оставила у него негативное впечатление. Несмотря на разнообразие блюд, он признался, что не смог привыкнуть к специфическим вкусам и составу еды.

Артист добавил, что, хотя и не считает себя ярым патриотом, после поездки в Таиланд начал ценить родное государство гораздо больше. Он рассказал, что ощущал сильную тоску по дому, находясь в этой стране.

К слову, ранее известная юмористка рассказала, как ее больно щелкнули по носу из-за желания улететь в США.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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