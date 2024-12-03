Стендаперша Тринадцатко пожаловалась, что ей не выдали визу в США

"Послал по-русски": решившей улететь в США артистке больно щелкнули по носу
Фото: www.unsplash.com
Планы знаменитости пошли прахом

Юмористка Ярослава Тринадцатко рассказала, как ей отказали в выдаче американской визы. Популярная российская артистка хотела улететь на время в США, но еще на этапе оформления документов ей больно щелкнули по носу.

Вместе с мужем и коллегой Андреем Салеевым она планировала поездку в США, когда еще не была беременна. Девушка поделилась, что серьезно готовилась к этому процессу. Для подачи документов супруги отправились в немецкий город Франкфурт-на-Майне. Чтобы увеличить шансы на успешное получение визы, они обратились за помощью в специализированное агентство. Более того, перед собеседованием в американском посольстве пару целый час инструктировали, чтобы они могли правильно отвечать на вопросы сотрудников.

Несмотря на все усилия, разговор в посольстве закончился неудачно. По словам Ярославы, им задали всего три вопроса, после чего визовый офицер отказал им в визе.

"Чувак по-русски нас послал через три вопроса", – с иронией вспоминает знаменитость.

Напомним, до этого девушка подчеркивала, что сама мысль о жизни за пределами России ей чужда. Она призналась, что даже не задумывается о переезде в другую страну. Некоторое время она жила за границей и поняла, что это – не ее.

К слову, ранее популярный комик рассказал, как за два дня сумел заработать всего 120 рублей.

Источник: VK-шоу "50 вопросов" ✓ Надежный источник
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