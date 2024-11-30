Возлюбленная Бибера похвасталась фигурой через три месяца после родов

Девушка выглядит великолепно

28-летняя Хейли Бибер, возлюбленная известного зарубежного исполнителя Джастина Бибера, продемонстрировала свою фигурку всего через три месяца после появления на свет первенца.

Красотка отправилась на тренировку в стильном спортивном образе: черный облегающий топик и коротенькие шортики подчеркивали ее формы, а белые кроссовки завершили спортивный образ. Волосы девушки были собраны заколкой, а макияж ограничился легким акцентом с использованием коричневого блеска для губ.

Поклонники отметили, что модель выглядит потрясающе, несмотря на то, что немного виден животик. Это вызвало волну поддержки и восхищения, так как многие оценили ее естественность и честный подход к восстановлению после родов.

Снимки тренировки сразу привлекли внимание фанатов в социальных сетях. Многие похвалили девушку за то, что она остается примером уверенности. Модель не стесняется показывать себя, и напоминает, что каждая женщина имеет право на индивидуальный путь восстановления после появления малыша.