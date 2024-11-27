Почему Бородина влюбилась в Сердюкова, объяснила психолог

Роман знаменитостей активно обсуждают

Отношения теледивы Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова начались вскоре после завершения съемок шоу "Последний герой", где она была ведущей, а он – участником. По словам брюнетки, она искренне влюблена в своего нового избранника и впервые за долгое время почувствовала, что рядом с ней человек, с которым она могла бы провести всю жизнь.

На начальном этапе знакомства, как призналась знаменитость, Николай показался ей самоуверенным нарциссом, но со временем ее мнение изменилось, и она полюбила его. Ведущая не скрывает своих чувств, открыто рассказывая, что эти отношения для нее особенные.

Однако не все разделяют оптимизм звезды. Автор телеграм-канала "Профайлинг", Виктория, позиционирующая себя как эксперт в области поведенческой психологии, утверждает, что девушке стоило бы довериться своему первому впечатлению. По мнению психолога, мужчина действительно обладает чертами нарциссической личности, что делает его не только эгоцентричным, но и расчетливым.

Эксперт считает, что блогер сумел сыграть на слабых сторонах телеведущей. Он, по ее словам, попал в точку, заметив утомленность девушки от необходимости самостоятельно решать множество жизненных задач. Однако Виктория отмечает, что в публичном пространстве почти ничего не говорится о личных достижениях Николая, его профессиональных успехах и реальной самодостаточности, что выглядит очень подозрительно. Многие считают, что расчетливый мужчина просто использует знаменитую телеведущую.

"Николай очень четко попал в "боль" Ксении, которая устала все решать сама", – пояснила психолог, ее слова приводит женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Бородина заявила о желании жить за границей.