Вдова Джигарханяна Власова рассказала о боли из-за утраты

Женщина испытывает душевные терзания

Вдова легендарного советского артиста Армена Джигарханяна поделилась личными переживаниями, вспоминая последние дни жизни артиста. Татьяна Власова отметила, что в конце жизни мэтр находился в состоянии глубокого разочарования и стал замкнутым. По словам убитой горем женщины, актер перестал проявлять интерес к общению и все реже говорил, что отражало его внутренние переживания.

Вспоминая тот сложный период в конце 2020-го года, вдова рассказала, что актер как будто утратил желание жить и угасал, что, вероятно, было связано с его эмоциональным состоянием и возрастом. Теперь Власова часто посещает могилу мужа и чувствует сильную связь с ним. Иногда у нее возникает ощущение, будто он незримо присутствует рядом. Более того, женщина часто чувствует, что покойный "зовет ее к себе".

Для женщины эта утрата остается тяжелым испытанием, а воспоминания о покойном, его творческом пути и последних днях стали частью ее личной истории и скорби. Армен Джигарханян оставил значительный след в культуре, и память о нем продолжает жить в сердцах зрителей и близких людей.