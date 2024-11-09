Вдова раскрыла последние слова Армена Джигарханяна перед смертью

На закате жизни артист чувствовал себя очень плохо

Вдова легендарного советского артиста Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова раскрыла последние слова любимого мужчины на пороге кончины.



Так, незадолго до трагического конца именитый артист произнес печальные слова о том, что чувствует себя проигравшим на жизненном пути. Этот откровенный момент, как рассказала до сих пор убитая горем женщина, стал отражением его внутреннего состояния в последние годы.

"Одну страшную фразу он сказал в больнице: "Я проиграл свою жизнь", – вспоминает вдова.

Звездные супруги прожили вместе четыре десятилетия, но за некоторое время до смерти актера их брак претерпел испытания. Артист расстался с женой и начал отношения с молодой музыкантшей Виталиной Цымбалюк-Романовской, что вызвало широкий общественный резонанс. Однако в 2019 году актер вновь сблизился с женщиной всей своей жизни, возобновив с ней теплые отношения, которые сохранились до конца его дней.