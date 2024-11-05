Певица Серябкина рассказала о необычных пунктах в своем райдере

Певица Серябкина раскрыла необычные пункты в своем райдере
Ольга Серябкина. Фото: соцсети
Артистка заботится о здоровье и тепле

Известная российская исполнительница Ольга Серябкина раскрыла некоторые необычные детали своего концертного райдера. Она рассказала, что среди обязательных условий для комфортного выступления у нее значатся витамин С и шерстяные носки.

По словам Серябкиной, витамин С помогает ей поддерживать иммунитет в напряженном гастрольном графике, а теплые носки стали важным элементом для сохранения уюта в любых условиях.

Эти, на первый взгляд, простые требования помогают певице чувствовать себя комфортнее перед выходом на сцену, особенно в холодное время года. Для многих артистов забота о здоровье и становится особенно важной во время частых разъездов и выступлений, когда организм подвержен большим нагрузкам.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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