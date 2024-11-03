Айза раскритиковала действия представителей соцслужб

Айза накинулась на представителей социальных служб
Айза. Кадр: YouTube
Знаменитость часто попадает в скандалы

Недавние события с участием популярного рэп-исполнителя Гуфа и его бывшей супруги Айзы вызвали большой общественный резонанс. Вначале артист оказался в центре скандала, связанного с инцидентом в общественной бане, где он вел себя провокационно и агрессивно. Вскоре после этого его бывшая разместила в общем доступе ролик, на котором она проверяет вещи их общего сыночка, обращая особое внимание на банковские карты и наличные купюры, обнюхивая и облизывая их с подозрением на наличие запрещенных веществ.

Действия знаменитости привлекли внимание социальных служб, и появились сообщения об их намерении проверить, насколько эффективно она и ее бывший исполняют свои родительские обязанности. Это вызвало негодование у блогера, которая выразила свое мнение в соцсетях, отметив, что госслужбы должны уделять больше внимания серьезным проблемам, таким как помощь детям, нуждающимся в медицинской поддержке, а не вмешиваться в личные дела ее семьи.

Инцидент подчеркнул растущее общественное внимание к личной жизни известных людей. На фоне негативного резонанса, звездные родители теперь сталкиваются с дополнительным давлением.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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