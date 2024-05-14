Домогаров объяснил увольнение из Театра им. Моссовета

Артисту было невыносимо тяжело

Спустя 30 лет работы в Театре им. Моссовета Александр Домогаров все же подал заявление об увольнении – документ уже поступил в отдел кадров и был одобрен. 28 мая станет последним днем, когда артист будет выступать на сцене заведения, а после отправится в вольный путь. Причиной такого решения стало несогласие с политикой художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Домогаров не скрывает, что до сих пор в нем бушуют эмоции по поводу случившегося, поэтому о своем увольнении он высказался в письме, которое попало в СМИ. Актер заявил, что не хочет быть свидетелем разрушения Театра, пусть некоторые и считали, что на самом деле им двигали слишком завышенные амбиции.

"Я пытался донести то, что во мне действительно болело, терзало, и самое страшное – это ощущение невозможности ничего изменить!" – говорит он о своих терзаниях.

По его словам, ему намеренно ставили палки в колеса со спектаклем "Ричард III" – постановкой, которой он очень дорожит. Например, не давали денег на рекламу или ставили на неудобный для зрителя день. Вместо этого средства тратили на некие "новаторские спектакли". Домогаров говорит, что пытался строить диалог с новым руководством, озвучивал свою позицию, но не получил ответа.

Также ему не нравился подход к организации работы в театре. Он утверждает, что администрация проявляла "катастрофическое неуважение к артистам, к профессии, к зрителю". Именно из совокупности этих факторов актер и принял решение уйти.