Появились слухи о разрыве Канье Уэста с женой Бьянкой

Появились слухи о разрыве Канье Уэста с женой Бьянкой
Кадр видео из соцсетей
Супругов не видели вместе больше двух недель

Исполнитель Канье Уэст спровоцировал слухи о разрыве со своей женой Бьянкой, поскольку последние две недели он появляется перед публикой в одиночестве. Например, в поездку в Японию он отправился один – где сейчас находится модель, неизвестно.

В последний раз их видели вместе 20 сентября, когда Йе и Бьянка устроили шоппинг в Токио. По наблюдениям очевидцев, никаких проблем в их отношениях на тот момент не было.

Тем не менее, с тех пор их ни разу не видели вместе, хотя обычно пара неразлучна в поездках. Сообщается, что Бьянка чаще предпочитает избегать всеобщего внимания, несмотря на свои провокационные наряды. Журналисты полагают, что она могла хотеть отдохнуть от появлений на публике, особенно в свете дела Пи Дидди.

Известно, что Канье Уэста считают одним из представителей шоу-бизнеса, кто открыто говорил о преступлениях продюсера. Не исключено, что из-за этого сейчас за ним следят более пристально, чем обычно, ожидая новых откровений о происходящем на вечеринках Комбса.

Источник: TMZ

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