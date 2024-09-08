Близкие заявили о плохом состоянии Анджелины Джоли

Актриса перестала есть и нормально спать

Друзья переживают, что насыщенный график может привести к плохим последствиям для Анджелины Джоли. Сейчас актриса занята промо своего нового фильма, разборками с бывшем мужем, а также больным сыном, который недавно попал в аварию.

"С того момента, как она просыпается, и до того, как ее голова касается подушки, у нее все системы работают", – говорят источники.

Они отмечают, что знаменитость надеется на оскаровскую номинацию за свою новую работу над фильмом "Мария".Также уход за Паксом после аварии поставил Анджелину в неловкое положение, учитывая все другие стрессовые факторы в жизни актрисы. Она старается выполнять значительную часть предписаний врачей самостоятельно, не полагаясь на наемный медперсонал, поскольку старается быть вовлеченной матерью.

"Можно было бы подумать, что этот ужасный страх заставит ее отказаться от борьбы с Брэдом, но, скорее, он укрепил ее решимость победить и разоблачить его как придурка, которым, по ее словам, он является", – говорят знакомые.

Сейчас, по словам знакомых, стресс сильно сказался на состоянии Джоли. Она почти не спит и не ест, сильно похудела, что пугает ее близких. У них есть опасения, что она может поставить под угрозу собственное здоровье таким режимом.