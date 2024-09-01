Джоли рассказала о страхе исполнять песни на публике

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Актриса Анджелина Джоли впервые за долгое время снова появится на экранах в фильме "Мария", посвященному оперной диве Марии Каллас. Она призналась, что ей пришлось основательно готовится к главной роли и несколько месяцев заниматься вокалом, поскольку до этого петь в кинофильмах ей не приходилось.
Артистка вспомнила, что в первый раз, когда она решилась исполнить песню, невероятно нервничала. Рядом с ней тогда были сыновья, которые помогли запереть дверь от посторонних.
"Я дрожала. Я была напугана", – говорит она.
В итоге актриса наняла преподавателя по вокалу, который помог ей почувствовать себя более уверенной. По словам Джоли, она очень боится разочаровать поклонников Каллас и считает, что оказывает ей медвежью услугу своей актерской игрой.
Ранее стало известно, что новая возлюбленная Брэда Питта хочет устроить встречу с Анджелиной Джоли, чтобы наконец положить конец вражде бывших супругов.
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