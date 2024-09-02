Дело в России? Группа Placebo отказалась приехать на Park Live в Казахстане

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Группа Placebo отказалась от своего выступления на фестивале Park Live, который пройдет в Казахстане с 6 по 8 сентября. Об этом сообщили участники коллектива – Брайан Молко и Стефан Олсдал в соцсетях.
В своем сообщении они указали, что не смогут приехать из-за "веских косвенных" причин, которые никак не связаны с профессионализмом организаторов. Они извинились перед поклонниками и выразили надежду, что смогут спеть в Казахстане в другое время.
"Мы глубоко сожалеем о разочаровании, которое это должно вызвать", – сказано в их публикации.
Не исключено, что Placebo были вынуждены отменить свое выступления из-за давления, поскольку организатором фестиваля является российская компания "Яндекс". Ранее по этой причине приезжать на мероприятие отказались The Editors. Они приняли такое решение после травли в соцсетях. Как объяснили артисты, они понятия не имели, что организатор связан с Россией.
Еще один популярный артист, Оливер Три, столкнулся с отменой своих представлений в Европе из-за того, что не стал отменять концерт на Park Live.
До этого фестиваль проходил в Москве до 2019 года. После его не проводили из-за ковидных ограничений, а с 2022 года многие зарубежные исполнители перестали соглашаться посетить Россию.
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