Дело в России? Группа Placebo отказалась приехать на Park Live в Казахстане

Они не отменяли представление до последнего

Группа Placebo отказалась от своего выступления на фестивале Park Live, который пройдет в Казахстане с 6 по 8 сентября. Об этом сообщили участники коллектива – Брайан Молко и Стефан Олсдал в соцсетях.

В своем сообщении они указали, что не смогут приехать из-за "веских косвенных" причин, которые никак не связаны с профессионализмом организаторов. Они извинились перед поклонниками и выразили надежду, что смогут спеть в Казахстане в другое время.

"Мы глубоко сожалеем о разочаровании, которое это должно вызвать", – сказано в их публикации.

Не исключено, что Placebo были вынуждены отменить свое выступления из-за давления, поскольку организатором фестиваля является российская компания "Яндекс". Ранее по этой причине приезжать на мероприятие отказались The Editors. Они приняли такое решение после травли в соцсетях. Как объяснили артисты, они понятия не имели, что организатор связан с Россией.

Еще один популярный артист, Оливер Три, столкнулся с отменой своих представлений в Европе из-за того, что не стал отменять концерт на Park Live.

До этого фестиваль проходил в Москве до 2019 года. После его не проводили из-за ковидных ограничений, а с 2022 года многие зарубежные исполнители перестали соглашаться посетить Россию.