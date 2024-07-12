Артист Оливер Три лишился концерта в Европе из-за связи с Россией

Популярный американский артист лишился концерта в Европе из-за России
Оливер Три. Кадр: YouTube.com
Он отказался разорвать контракт с российской компанией

Концерт знаменитого американского исполнителя Оливера Три, который был намечен на 14 июля в Вильнюсе, был отменен. Об этом сообщили организаторы – музыкальное агентство 8 Days A Week, отметив что решение приняли в одностороннем порядке. Причиной они назвали связь артиста с Россией. 

Ранее стало известно, что Оливер станет участником фестиваля Park Live в Казахстане, организатором которого является компания "Яндекс". После попыток литовской стороны надавить на артиста и заставить отказаться от представления в Астане, он не стал соглашаться на требования. Как пояснили организаторы, его предстоящее выступление на мероприятии категорически противоречит их ценностям и позиции Литвы.

В 8 Days A Week пояснили, что узнали о выступлении Три в Казахстане недавно – во время организации концерта в Вильнюсе этой информации у них не было. Они выразили сожаление всем зрителям, которые очень надеялись увидеть любимого артиста и даже собирались ехать на представление из других стран.

"Отмена этого концерта – единственный правильный выбор и твердая позиция для нас в данном случае. Потеря этого концерта – это своего рода помощь для Украины", – пояснили в агентстве.

Организаторы пообещали всем вернуть деньги за концерт. 

Ранее от своего выступления на фестивале в Казахстане отказалась британская группа The Editors. Они столкнулись с травлей из-за своей связи с российской компанией "Яндекс".

Источник: соцсети

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