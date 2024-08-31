Адвокат высказался о наказании для Меллстроя из-за смерти подростка

Адвокат высказался о наказании для Меллстроя из-за смерти подростка
Меллстрой. Фото: соцсети
Ребенок подражал кумиру, который увлекался веселящим газом

Недавнее интервью скандального блогера Меллстроя привело к печальным последствиям. 15-летний подросток, послушав откровения своего кумира об увлечении закисью азота, вдохновился его примером и тоже попробовал вещество. Он сразу же потерял сознание, и врачи не смогли его откачать. Мальчик умер, не приходя в сознание. Адвокат Вадим Багатурия оценил, может ли за это стримеру грозить реальная ответственность.

По словам правозащитника, привлечь Меллстроя к ответственности вполне можно. Однако предварительно нужно собрать основательную доказательную базу, которая подтвердит, что подросток прибегнул к употреблению веселящего газа именно после слов блогера.

Если его вину получится доказать, то не стоит ждать слишком сурового наказания. Ответственность по данной статье не превышает трех лет.

"Поэтому говорить о том, что стримера действительно могут посадить, нельзя", – заключил адвокат.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что обратится в СК РФ, чтобы проверить слова Меллстроя в интервью и привлечь его к ответственности за гибель ребенка.

Источник: News.ru

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