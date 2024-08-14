Танцор Мигель проиграл в суде бренд MIGEL продавцу шуб

Артист не сможет использовать его в бизнесе

Известный танцор Мигель, настоящее имя которого – Сергей Шестеперов, вышел проигравшим из судебного дела об интеллектуальной собственности. Мужчина хотел запатентовать разрекламированный сценический псевдоним для ведения предпринимательской деятельности, однако оказалось, что это слово уже используется.



Под брендом MIGEL бизнесмен из Пятигорска продает оригинальные шубы. Стоит отметить, что россиянин занимается торговлей меховыми изделиями под звучным названием с 2012 года, так что, как и решил суд, имеет все права на этот бренд.

Танцор надеялся изменить ситуацию, однако Фемида оказалась на стороне пятигорского предпринимателя. Бизнесмен заявил, что доволен решением суда и с радостью продолжит торговать разноцветными предметами гардероба под брендом MIGEL.