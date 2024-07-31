Московский суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии

Российский суд жестко наказал охамевшую украинскую актрису
Фото: www.unsplash.com
Женщина повела себя непозволительным образом

Сегодня, 31 июля, один из столичных судов вынес решение по скандально известной украинской артистке Андрианне Курилец-Кметюк*. Женщина прославилась тем, что сыграла главную роль в жутком клипе, где сымитировали убийство российского солдата. По решению суда украинку заочно приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Женщину признали виновной в призывах к кровавым расправам над российскими бойцами. Андрианна была участницей многих скандальных историй, она всегда выступала с жесткой антироссийской позицией и напрямую призывала осуществлять противоправные действия против российских граждан.

Согласно решению суда, женщину должны отправить в колонию общего режима, ей запретят заниматься администрированием информационных ресурсов в течение двух лет. Решение по украинке вынесено заочно, ее уже объявили в международный розыск. Как только женщина попадется, ей придется отвечать за свои преступления по всей строгости закона.

К слову, ранее известная украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала об отъезде из России.

*внесена в перечень террористов и экстремистов

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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