Артист Збруев объяснил свои слова об отсутствии любви к России

Артист не понимает ажиотажа вокруг его высказывания

Недавно журналисты припомнили Александру Збруеву слова о России и патриотизме, сказанные им в далеком 2003 году. Тогда он говорил, что не понимает, что значит быть патриотом, а к родной стране у него не осталось любви, поскольку она часто его предавала. Всплывшие слова артиста обернулись скандалом, и ему пришлось за них оправдываться.

Збруев отметил, что фраза была произнесена 20 лет назад, поэтому и вспоминать ее сейчас – смешно. По его словам, он является городским жителем, который невероятно любит Москву. И всякий раз, когда приходится уезжать, очень по ней скучает.

Ажиотажа вокруг своего высказывания о России актер совершенно не понимает.

"Обсуждают эту фразу и обсуждают, чего только не обсуждают. Прицепились к какой-то фразе", – говорит он.

Сейчас, считает Збруев, очень опасно высказываться на какую-то тему, особенно в беседе с журналистами, поскольку каждый интерпретирует все по-своему. Он же утверждает, что стыдиться ему нечего и просто продолжает работать в своем театре, к которому испытывает большую любовь.