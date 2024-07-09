Появилась информация о романе Оксаны Акиньшиной с Зеленским

Актриса всегда пользовалась особой популярностью

Известная российская артистка Оксана Акиньшина является одной из самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Сейчас знаменитость продолжает активно работать в кино. В этом году россиян порадует кинолента "Возвращение попугая Кеши" с ее участием. Киноновинка считается одним из самых ожидаемых фильмов года.



При этом и в личном плане Оксана Акиньшина с самых ранних лет пользовалась огромной популярностью. Девушку можно назвать настоящей сердцеедкой. До 15 лет она крутила роман с актером Алексеем Чадовым. После этого красотка сожительствовала с фронтменом скандально известной группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Более того, в социальных сетях пошли сплетни, что в свое время девушка вскружила голову коллеге по сцене, а ныне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В Сети разместили список "дам сердца" политика, среди них оказалась Акиньшина. Сама девушка эти вбросы не комментирует, но вместе с Зеленским она играла в киноленте "Восемь первых свиданий".

Акиньшина прямо не высказывала свою позицию по поводу положения дел на международной арене, однако после начала спецоперации с сожалением отметила, что отечественную киноиндустрию "откинуло" на уровень 1990-х годов. По мнению Оксаны, до недавнего времени России удавалось двигаться почти в ногу с мировой киноиндустрией.

"После февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно. Теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты", – сокрушалась артистка.

К слову, ранее стало известно, куда пропал Сосо Павлиашвили.