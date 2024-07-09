Появилась информация о романе Оксаны Акиньшиной с Зеленским

Слухи о романе с Зеленским, отношение к СВО: чем занимается Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина. Фото: соцсети
Актриса всегда пользовалась особой популярностью

Известная российская артистка Оксана Акиньшина является одной из самых востребованных звезд отечественного шоу-бизнеса. Сейчас знаменитость продолжает активно работать в кино. В этом году россиян порадует кинолента "Возвращение попугая Кеши" с ее участием. Киноновинка считается одним из самых ожидаемых фильмов года.

При этом и в личном плане Оксана Акиньшина с самых ранних лет пользовалась огромной популярностью. Девушку можно назвать настоящей сердцеедкой. До 15 лет она крутила роман с актером Алексеем Чадовым. После этого красотка сожительствовала с фронтменом скандально известной группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Более того, в социальных сетях пошли сплетни, что в свое время девушка вскружила голову коллеге по сцене, а ныне украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В Сети разместили список "дам сердца" политика, среди них оказалась Акиньшина. Сама девушка эти вбросы не комментирует, но вместе с Зеленским она играла в киноленте "Восемь первых свиданий".

Акиньшина прямо не высказывала свою позицию по поводу положения дел на международной арене, однако после начала спецоперации с сожалением отметила, что отечественную киноиндустрию "откинуло" на уровень 1990-х годов. По мнению Оксаны, до недавнего времени России удавалось двигаться почти в ногу с мировой киноиндустрией.

"После февраля этого года нас откинуло в 1990-е. Это дико обидно. Теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты", – сокрушалась артистка.

К слову, ранее стало известно, куда пропал Сосо Павлиашвили.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции пришли в ужас из-за поступка Зеленского

Политик предрек прямое вовлечение НАТО в конфликт

В США указали на глупый промах НАТО: "Сыграет на руку России"

Западные страны слишком много взяли на себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей