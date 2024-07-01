Сосо Павлиашвили рассказал о составленном завещании

Заявление об СВО и завещание: что произошло с Сосо Павлиашвили
Сосо Павлиашвили. Кадр: YouTube
Артист стал реже появляться на телевидении

Сосо Павлиашвили является одной из признанных легенд отечественной эстрады. Певец может похвастаться огромным количеством преданных поклонников и всегда является желанным гостем на крупных мероприятиях. Впрочем, в последнее время звезда значительно реже появляется на телевидении. При этом фанатов очень интересует, что происходит в его жизни.

Недавно Сосо Павлиашвили все же появился на голубом экране. Артист посетил популярное телешоу "Секрет на миллион". Там популярный певец рассказал, что уже достиг такого возраста, когда следует задуматься о родных и близких.

На проект 60-летний артист пришел в компании своей гражданской жены Ирины Патлах. Влюбленные уже очень давно вместе, однако официально отношения так и не были зарегистрированы. Впрочем, Ирина подчеркнула, что это обстоятельство ее абсолютно не смущает. Женщина отметила, что на все 100% доверяет своему любимому гражданскому мужу и уверена, что он всегда будет о ней заботиться.

Как оказалось, Сосо Павлиашвили уже составил завещание. Более того, он распределил доли в общем деле – все родные и близкие артиста могут быть уверены, что после его смерти не будут ни в чем нуждаться.

Что касается гражданской позиции знаменитости, весной прошлого года артист публично заявил, что поддерживает российские власти и одобряет решения Кремля. Певец уверен, что высшие силы на стороне России и с Божьей помощью Москва сможет победить в затянувшемся конфликте.

К слову, ранее стало известно, куда пропал Сатановский после оскорбления Захаровой.

Источник: Секрет на миллион ✓ Надежный источник
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