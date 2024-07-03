Общественники пожаловались на антироссийские песни Канье Уэста

Концерт Канье Уэста в России под угрозой срыва
Йе (Канье Уэст). Кадр: YouTube.com
Артисту могут запретить въезд в страну

Общественники из "Сорок сороков" обратились в полицию с просьбой проверит творчество американского рэпера Канье Уэста, который недавно приезжал в Москву, на соответствие российскому законодательству. Они увидели в его песнях факты оскорбления русских женщин и требуют запретить артисту въезд в Россию.

Проблемы вызвала строчка в одной композиции, где его коллега Ty Dolla $ign произносит оскорбительную фразу в отношении русской девушки.

"Она русская, поэтому я *** ее киску в поддержку Украины", – говорится в строчке.

Теперь общественники хотят, чтобы Канье Уэста признали персоной нон грата в России – как следствие, его предполагаемый концерт в Москве будет сорван.

"Только за эти слова он должен бояться приближаться к нашей границе, смотреть на нее издалека и мечтать тихо вновь когда-то оказаться на пароходе на Москва-реке, предварительно искренне раскаявшись со слезами, возможно, на коленях", – говорится в их сообщении.

По их словам, не имеет значения, кто имено исполнил оскорбительную строчку – ответственность за нее должны нести все участники процесса, в том числе и Канье Уэст.

Ранее стало известно, что американского рэпера появились проблемы в родной стране после визита в Россию.

Источник: Telegram
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